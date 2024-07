Acquisti su Iveco, titolo festeggia contratto in Brasile

Iveco

Iveco

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,54%.A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia diffusa dalla società, venerdì, di un accordo per la fornitura di veicoli leggeri all'esercito brasiliano. Si tratta di contratto da circa 230 milioni di euro.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 10,41 Euro con prima area di resistenza vista a 10,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,16.