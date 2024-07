Banche, BPER e MPS è ancora rally a Piazza Affari

BPER

(Teleborsa) - Altra giornata di acquisti per i titoli bancari, in particolare(+4,92%) e(+3,78%), in un settore riacceso dal risiko bancario. È scaduto il vincolo dei tre mesi di lock up da parte del MEF sulla quota del 26,7% detenuta in MPS, dunque i rumors coinvolgono la banca senese e possibili fusioni con BPER sempre tra i papabili per il Monte Paschi.Fanno bene anche gli altri player del settore, come(+1,78%),(+1,35%) e(+2,55%). Forti delle raccolte annunciate, in rialzo+2,29%,+0,58% e+2,3%.