Ferragamo, presidente: Borsa è stata e rimane uno strumento positivo

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - "La, con l'obiettivo di far evolvere un'azienda che, poggiando su una storia meravigliosa, si sta proiettando nel futuro del lusso globale". Lo ha affermatodi, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, in un'intervista a L'Economia del Corriere della Sera."Abbiamodel lavoro che abbiamo impostato, da clienti storici e nuovi e anche da alcuni che si erano allontanati e ora tornano - ha sottolineato il presidente - Certo il percorso non è stato breve: l'andamento attuale del mercato globale del lusso ci impegna a perseguire con determinazione la strada intrapresa con molta fiducia"."Per noi- ha aggiunto Ferragamo - sia per l'azienda che dal punto di vista della famiglia".