Francia, la sinistra vince ma non sfonda: cosa aspettarsi ora

(Teleborsa) - La Francia ha vissuto una notte che proprio nessuno aspettava:, ma restae con un futuro molto incerto davanti. La Barragè, il muro innalzato dalla coalizione di sinistra per fermare l'onda lunga della destra di Marine Le Pen, contro ogni pronostico della vigilia, ha ottenutoall'Assemblee Nationale ed ora dovràper riuscire a formare un governo.Il, la coalizione che ha raccolto tutte le forze di sinistra guidata da, ha ottenutoin parlamento, mentre, il partito del Presidente, si è fermato a, ma soprattutto ha fatto le spese della vittoria della sinistra ildi Marine Le Pen, fermo adopo aver realmente sperato di conquistare il parlamento e formare un governo."La marea sta salendo. Questa volta non è salita abbastanza, ma continua a crescere.", ha affermato a caldo la leader dell'estrema desta, mentre Jordan Bardella di RN ha commentato "ha vinto l'alleanza del disonore e gli accordi elettorali di Macron con l'estrema sinistra".A dispetto dell'evidente delusione delle forze di estrema destra,e, dunque, sul fornte politico si apre ora ile delle alleanze. Un gioco che vede la sinistra già divisa su come procedere: da un lato la sinistra di Insoumise, che fa capo a, che, dall'altra ledi sinistra, che già guardano ad una, facendo appello alla responsabilità. Ma anche il segretario di Ensemble, Stephan Sejournè, guarda alla sinistra moderata, così come altre forze centriste come Horizons, disposta ad entrare nella partita senza le ali estreme.Nel frattempo, il giovanissimo premier franceseha riconosciuto "questa sera nessuna maggioranza assoluta può essere data in mano agli estremi" ed. Resterà solo per gli affari correnti fino alla formazione di un nuovo governo.Per a finanza il certo (sinistra) è sempre meglio dell'incerto (destra), soprattutto se una nuova maggioranza oltranzista sul modello Le Pen avesse rotto gli equilibri in Europa. Resta da vedere, tuttavia, quale coalizione si formerà e con quale ampiezza di manovra, dal momento che"Una 'coalizione arcobaleno' o un 'governo ad interim' sono possibili. Questo, ma non èper il mercato", afferma Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research di, secondo cui lo spread OAT-Bund potrebbe "trovare un po' di conforto nel breve termine, ma ci troviamo ancora di fronte a un contesto potenzialmente instabile dal punto di vista politico nel medio termine. Le relazioni con l'UE potrebbero rivelarsi tutt'altro che positive, soprattutto in ambito PDE".Frattanto,. I future sui principali indici sono in rosso: quello sul Cac-40 di Parigi segnala un ribasso dello 0,67%, quello sul FTSE 100 di Londra è in ribasso dello 0,37%, il Dax 30 di Francoforte proietta un calo dello 0,26% e Milano si attende in ribasso dello 0,53%. Il future sull'Eurostoxx 50 perde lo 0,42%.Loquesta mattina è balzato su un, per poi riassestarsi a quota 63 (+0,95%). Un articolo del FT della scorsa settimana aveva parlato della possibilità di un'attivazione per la Francia del cosiddetto(Strumento di Protezione della Trasmissione o TPI) da parte della Bce, in caso di una reazione violenta dei mercati, ma Gilles Moec, Chief Economist di AXA e responsabile di, ritiene che "date le perplessità in alcuni Paesi chiave, la Bce dovrebbe garantire che l’azione sia “proporzionata" al rischio, il che suggerisce che un allargamento dello spread dovrebbe colpire seriamente l’economia per far scattare il TPI. Lo".