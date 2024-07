Francia, S&P: divisione del parlamento rischia di complicare definizione delle politiche

(Teleborsa) -ritiene che il. Secondo l'agenzia di rating, l'attuale mancanza di visibilità sulla natura del prossimo governo sta creando incertezza sui dettagli della strategia di politica economica e fiscale. Il bilancio 2025, che dovrebbe essere presentato al Parlamento all'inizio di ottobre, darà un'indicazione della volontà del nuovo governo di ridurre gli ampi deficit di bilancio della Francia e di rispettare le regole fiscali dell'UE.Data la divisione del parlamento - in cui nessun partito si è avvicinato ai 289 seggi necessari per ottenere la maggioranza assoluta - S&P prevede che ile dovrà affrontare il rischio persistente di un voto di sfiducia. L'alleanza di sinistra è diventata il blocco più consistente, l'alleanza presidenziale il secondo e l'estrema destra il terzo. I negoziati tra i leader dei partiti determineranno ora se l'impasse politica risultante può essere risolta formando un governo di coalizione che possa sopravvivere a una mozione di sfiducia. Il presidente può sciogliere l'assemblea solo una volta ogni 12 mesi.In questo contesto, "l'approccio del prossimo governo in materia di finanze pubbliche e di riforme economiche e di bilancio potrebbe essere fondamentale per determinare l'della Francia", si legge in una nota.L'outlook stabile di S&P sulla Francia riflette le aspettative dell'agenzia di rating che la, anche se non abbastanza da ridurre il già elevato rapporto debito pubblico/PIL. Il rating sulla Francia verrebbe messo sotto pressione se la crescita economica fosse materialmente al di sotto delle previsioni per un periodo prolungato, o se la Francia non riuscisse a ridurre il suo ampio deficit di bilancio e se i pagamenti degli interessi dell'amministrazione pubblica, sul totale delle entrate pubbliche, aumentassero oltre le attuali attese di S&P.