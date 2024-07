Mediobanca, nuova sede a Francoforte. Focus su advisory per segmento Mid Corporate

Mediobanca

(Teleborsa) -, la principale d'affari italiana, hanel Corporate & Investment Banking in Germania, con particolare focus sul segmento Mid Corporate che negli ultimi anni è cresciuto con successo in Italia.La nuova sede, operativa a partire dal mese di luglio grazie a un, offrirà servizi di M&A e Debt Advisory ad aziende tedesche, aziende familiari e investitori privati in diversi settori, principalmente nel segmento Mid Corporate. L'operazione consentirà anche a Mediobanca di ampliare la gamma di servizi, tra i quali le attività di advisory nell'M&A cross-border, rafforzando l'impegno della banca in Germania.A guidare la sede di Francoforte saranno, in qualità di Branch Manager ein qualità di Co-Head of Mediobanca Germany, che riporteranno entrambi a Lorenzo Astolfi, Head of Global Mid Corporate & Sponsor Solutions di Mediobanca.Schmerl, professionista con un'esperienza ultratrentennale nel settore Corporate Finance, è stato tra i co-fondatori di Alantra Germania, ricoprendo il ruolo di Managing Partner e CEO. Handrup, già partner e co-fondatore di Alantra Germania, ha maturato un'esperienza di oltre 18 anni nel mercato M&A. Anche, anker senior con oltre 18 anni di esperienza negli ambiti leveraged finance e restructuring, si unirà al team tedesco in qualità di Head of Debt Advisory.La decisione di presidiare e di espandersi anche nel mercato tedesco è"One Brand One Culture" che ha, tra i suoi principali obiettivi, la creazione di una piattaforma Europea CIB più ampia e diversificata, con maggiori ricavi derivanti da attività di business non domestiche (dal 40% al 55%) e capital light (dal 28% al 40%), divenendo l'advisory il prodotto primario per contribuzione e crescita dei ricavi della divisione."Mediobanca rafforza la propria presenza in Germania valorizzando principalmente le opportunità nel segmento Mid Corporate che rappresenta un driver di crescita importante del nostro modello, basato sullo sviluppo delle attività a basso assorbimento di capitale e sull'advisory - dichiarano, Co-Heads of Corporate & Investment Banking di Mediobanca - La nostra presenza sul territorio tedesco favorirà inoltre le operazioni di M&A cross-border, andando ad integrare l'offerta di servizi in ambito Debt ed Equity già offerti alle Large Corporate del paese".