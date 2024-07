Banco BPM riacquista bond At1 e ne lancia uno nuovo

Banco BPM

(Teleborsa) -ha annunciato un'offerta di riacquisto per cassa di tutto o parte di un, tasso 6,125%, e il lancio di di unaperpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fissoreset per un importo nominale pari a 400 milioni di euro.L'offerta di riacquisto, effettuata contemporaneamente all'emissione dei nuovi titoli, "è in linea con la gestione proattiva" da parte di Banco BPM "del proprio capitale" e "offre liquidità agli investitori che vi aderiranno e al contempo fornisce ai medesimi l'opportunità di reinvestire i fondi nei nuovi titoli", spiega in una nota la banca di Piazza Meda.