MIMIT stanzia 3 milioni per accesso a nuova disciplina UE prodotti IGP artigianali e industriali

(Teleborsa) -arrivanoper favorire l'accesso alla. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto adottato dal ministro, che definisce i criteri per la concessione e l’erogazione deldestinato alle associazioni di produttorisostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.La predisposizione delarà infatti, per la presentazione della domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali e industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà, estendendo aile stesse tutele previste per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.Si tratta di uno strumento volto an materia di indicazioni geografiche protette, che comporterà ricadute positive sui produttori, sulle regioni in cui avvengono queste produzioni tipiche originali, e sui consumatori, che potranno beneficiare didi produzione, sui quali sarà apposto unartigianali ed industriali.Il Decreto ministeriale individua i soggetti, ne definisce oggetto ee, al contempo, descrive leed erogazione. Il contributo è concessosostenute e valutate ammissibili, fino a unper ciascun soggetto beneficiario.