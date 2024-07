Nato: l'adesione dell'Ucraina è "irreversibile"

(Teleborsa) - La premierpresente a, ha espresso forti aspettative riguardo all'e al continuo. Mentre ladel percorso di adesione dell'Ucraina, il Presidente della Camera,ha ribadito il convinto sostegno dell'Italia.Il vertice Nato di Washington si è aperto con dichiarazioni diUn funzionario ucraino ha riferito a Politico che gli alleati della Nato dichiareranno ufficialmente l'irreversibilità del percorso di adesione dell'Ucraina all'Alleanza. Questa importante decisione saràcon una scadenza precisa per l'ingresso di Kiev nella Nato.Alla vigilia del vertice, la premier italianaha espresso la sua aspettativa di un messaggio forte di unità e adattamento da parte della Nato. "La mia aspettativa è che la Nato nel suo 75esimo anniversario, e in un momento storico molto particolare, mandi unad un mondo che sta cambiando", ha dichiarato Meloni da Washington. La premier ha sottolineato l'importanza del sostegno all'Ucraina, ribadendo che l'Italia ha portato l'attenzione necessaria sul fronte sud dell'Alleanza, un tema che è stato inserito nelle conclusioni del vertice.Meloni ha anchea seguito del. "Le immagini dei bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento dell'ospedale pediatrico di Kiev mi sembrano spaventose", ha affermato la premier, criticando la violenza indiscriminata contro i civili ucraini e mettendo in dubbio la sincerità delle dichiarazioni di pace da parte della Russia.Il, ha ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina durante il suo intervento al panel dei leader dei Parlamenti del Nato Parliamentary Summit. "Rimane, convinto, ila cui oggi torniamo a confermare la nostra concreta vicinanza e la piena volontà di essere al suo fianco nelche sta compiendo", ha dichiarato Fontana. Ha inoltre evidenziato il ruolo di primo piano dell'Italia, Paese fondatore della Nato, e la responsabilità condivisa nel sostenere Kiev.Nel frattempo, il, come riportato dall'agenzia Tass. Questa dichiarazione evidenzia lache circonda le decisioni della Nato riguardo all'Ucraina.Mentre il vertice procede, resta chiarae di consolidare l'unità tra i Paesi membri in un contesto geopolitico sempre più complesso.