Pershing Square USA lancia il roadshow per l'IPO sul NYSE

(Teleborsa) -(PSUS), fondo gestito dal miliardario Bill Ackman, hadelle sue azioni ordinarie sul New York Stock Exchange (NYSE), dove sbarcherà con il simbolo "PSUS". Come già emerso , il prezzo dell'IPO sarà di 50,00 dollari per azione ordinaria.PSUS intende investire i proventi netti dell'IPO in conformità con il suo obiettivo e le sue, viene ribadito in una nota. La maggioranza sostanziale del portafoglio di investimenti del fondo sarà investito in 12-15 partecipazioni principali a lungo termine in società nordamericane a crescita durevole ad alta capitalizzazione, investment grade e generatrici di free cash flow.agiscono in qualità die bookrunnersper l'IPO., RBC, BTG Pactual,agiscono comeper l'IPO.