Prysmian in vetta al FTSE MIB, assist da analisti

Prysmian

FTSE MIB

gruppo specializzato nella produzione di cavi

Prysmian

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 3,67%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti diche hanno alzato le stime dopo l’ acquisizione di Encore . Il target price è stato portato da 62,5 a 67,5 euro e il giudizio è stato confermato a "buy", sulle aspettative che la società alzerà la guidance per il 2024 in occasione dei conti del secondo trimestre.Anche gli esperti dihanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Prysmian da 58 a 73 euro e aumentato la raccomandazione da hold a buy.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 59,26 Euro con area di resistenza individuata a quota 60,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 58,68.