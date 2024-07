Stellantis estende sistema ibrido a un numero maggiore di modelli

Stellantis

(Teleborsa) - Sfruttando il suo esclusivo approccio multi-energia,sta rispondendo al rapido incremento degli ordini di modelli ibridi da parte dei clienti in Europa, in particolare le vetture dotate della nuova tecnologia ibrida avanzata eDct.Quest'anno l'azienda proporrà trenta veicoli ibridi e prevede di introdurne altri sei entro la fine del 2026."Le varianti ibride offrono un'esperienza di guida eccezionale, garantendo una riduzione delle emissioni di CO2 a un prezzo più accessibile rispetto alle auto completamente elettriche e ibride plug-in", spiega la società in una nota.Stellantis ha registrato una crescita del 41% delle vendite di modelli ibridi nell'Eu30 nel 2024 su base annua rispetto al 2023, e prevede di incrementare ulteriormente i volumi di vendita con i prossimi lanci.Stellantis prevede una crescita delle vendite del 41% di modelli ibridi in EU30 nel 2024 su base annua rispetto allo stesso periodo del 2023 e incremento dei volumi previsto con i nuovi lanci.