Tendercapital, Zani: "Favorire stabilità dei conti pubblici e rilancio della domanda interna"

(Teleborsa) - "La stabilità dei conti pubblici e la moderata crescita del PIL in un contesto globale caratterizzato da numerose incertezze appaiono segnali incoraggianti. Sono pertanto condivisibili le valutazioni del Ministro Giorgetti in relazione alla solidità e alla resilienza dell'economia italiana". Lo ha dichiaratotra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management, in merito all'intervento delall'"Gli investimenti pubblici e privati e le risorse del PNRR – ha detto– rimangono le leve fondamentali nel medio e lungo periodo. Politiche economiche mirate e una stabilizzazione dei mercati finanziari potrebbero altresì contribuire a migliorare la situazione economica nei prossimi mesi. Come rilevato dal ministro Giorgetti il taglio del cuneo fiscale sul lavoro ha contenuto l'aumento dell'inflazione frenando la spirale di crescita dei prezzi. Al contempo, è auspicabile una graduale discesa dei tassi d'interesse, al fine di supportare la domanda interna e favorire i consumi delle famiglie. In vista della prossima Manovra di Bilancio sarà necessario adottare una politica fiscale prudente e garantire un sostegno al settore privato, nella prospettiva di accelerare una ripresa economica, che seppur moderata, potrebbe avere un impatto favorevole sull'andamento dei titoli di Stato italiani".