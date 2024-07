Istat: economia internazionale condizionata da incertezza

(Teleborsa) - La dispetto di un. Ladell'Italia per il 2024 ègrazie al buon andamento della domanda delle famiglie e degli investimenti. E' quanto emerge dall'ultimaLesono- sottolinea l'Istituto di statistica - ma caratterizzate da numerosi, dovuta a diversi fattori, tra cui le persistenti tensioni geopolitiche e gli esiti delle elezioni in alcuni paesi e aree strategiche. Le prospettive per il commercio mondiale sono in peggioramento, come confermato anche dagli indici PMI. Il processo di disinflazione prosegue ma i prezzi delle materie prime energetiche hanno ripreso a crescere.In questo quadro,, con un aumento congiunturale del PIL nel 1° trimestre dello 0,3% (+0,7% in termini tendenziali). A maggio, l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato un incremento su base congiunturale, interrompendo la fase di calo dei precedenti due mesi.. Le esportazioni di beni da inizio anno hanno evidenziato una dinamica moderata: considerando i primi quattro mesi del 2024, l’aumento in valore su base tendenziale è stato pari allo 0,3%,(marzo-0maggio) che evidenzia un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, diffuso tra i dipendenti permanenti, gli autonomi, entrambi i generi e in tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni.in Italia ha continuato a collocarsi. L’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), nei primi sei mesi del 2024, è cresciuto dello 0,9% in termini tendenziali: 1,6 punti percentuali al di sotto della media dell’area dell’euro.A giugno, è, a fronte di un miglioramento di quella dei consumatori che è stato diffuso a tutte le componenti dell’indice.