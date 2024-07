Iveco, commessa da 225 milioni di euro per 900 autobus in Austria

Iveco Group

(Teleborsa) - IVECO BUS, il marchio di autobus urbani, intercity e turistici di, ha firmato un accordo quadro per laCROSSWAY all', la più grande compagnia di autobus del Paese e leader di mercato nei servizi di autobus regionali.Il contratto quadro, firmato oggi, comprende 540 veicoli da consegnare entro la fine del 2026 e un'opzione per ulteriori 380 unità da consegnare entro la fine del 2028, per un"Questo nuovo importante contratto dimostra ulteriormente che stiamo attuando la giusta strategia - ha commentato, Iveco Group - In quanto full-liner, con un autentico approccio "multi-energia", IVECO BUS è competitiva in tutti i segmenti del mercato del trasporto di persone e in grado di soddisfare le più diverse esigenze dei clienti in termini di missioni e propulsioni".