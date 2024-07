Pfizer, avanti con pillola per la perdita di peso da assumere una volta al giorno

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha annunciato che, sulla base dei risultati dello studio di farmacocinetica in corso, ha selezionato la sua, pillola sperimentale contro l'obesità. Pfizer prevede di condurre studi di ottimizzazione della dose nella seconda metà del 2024, valutando dosi multiple della formulazione a rilascio modificato preferita per informare gli studi che consentiranno la registrazione.“L'obesità è un'area terapeutica chiave per Pfizer e l'azienda dispone di una solida pipeline di tre candidati clinici e diversi candidati preclinici. Il più avanzato di essi, danuglipron, ha dimostrato una buona efficacia in una formulazione due volte al giorno e riteniamo che una formulazione una volta al giorno abbia il potenziale per avere un profilo competitivo nello spazio GLP-1 orale", ha affermato, Chief Scientific Officer & President, Pfizer Research and Development."A seguito di un'analisi approfondita dei nostri dati precedenti della Fase 2b e del disegno della sperimentazione, riteniamo che con la formulazione a rilascio modificato preferita e l'ottimizzazione futura della progettazione della sperimentazione, possiamo far avanzare una molecola GLP-1 orale competitiva negli, con l'obiettivo di affrontare le esigenze mediche attuali e persistenti delle persone che vivono con l'obesità", ha aggiunto.Lo studio randomizzato open-label, attualmente in corso, staa rilascio immediato e modificato di danuglipron somministrate per via orale in adulti sani di età pari o superiore a 18 anni. Ad oggi, i risultati dello studio hanno dimostrato un profilo farmacocinetico a supporto della somministrazione una volta al giorno, con un profilo di sicurezza coerente con precedenti studi sul danuglipron, incluso l'assenza di aumenti degli enzimi epatici osservati in più di 1.400 partecipanti allo studio.