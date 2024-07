BFF Bank vola in Borsa dopo risposta a rilievi Bankitalia

BFF Bank

(Teleborsa) -, con un'ottimadopo che ilin tema di valutazione dei crediti, governance e retribuzioni.L'analisi settimanale mette in evidenza la trendline più pronunciata del titolo rispetto all'andamento del. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10,59 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 9,94. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 9,6.di BFF Bank ha. La risposta di BFF - spiega una nota - è volta al raggiungimento di unarelativi alla classificazione dei crediti, alla governance e alle prassi aziendali in materia di remunerazione".Il CdA ha deliberato innanzitutto didegli Interessi di Mora e dell’indennizzo forfettario per il recupero del credito al 65%, dal precedente 50%,. Il nuovo tasso di contabilizzazione per competenza è significativamente più basso della media ponderata del tasso storico di recupero del 77,5%. La variazione del tasso, che sarà applicata alla Semestrale al 30 giugno 2024, consente unastrutturale della Banca.BFF ha poi, con un incremento pro forma dell’al 31 marzo 2024 pari a circa 1.361 milioni, che generapro forma di circa 1,783 milioni e accantonamenti IFRS 9 pro forma di 1,2 milioni. "La Banca continua a focalizzarsi sull’ottimizzazione degli RWA - sottolinea la nota - attraverso il rafforzamento delprocesso di collection, lo sviluppo del modello AIRB, e la valutazione dell’applicazione di altri fattori di mitigazione. In questa fase, non è stata effettuata alcuna cessione di crediti. L’applicazione del 'prudential backstop' inizierà alla fine del secondo anno dalla data diclassificazione delle posizioni in Past Due, dopo giugno 2026.In seguito alla riclassificazione ile il TCR al 14,3%, significativamentee al TCR SREP ratio pari al 12,5%, riflettendo: un eccesso di capitale rispetto al target del 12% di CET1 ratio consolidato per il pagamento dei dividendi, pari a 49 milioni;, un eccesso di capitale già generato con l’utile del primo trimestre 2024, pari a 41,5 milioni; il capitale generato one-off (105 milioni) dall'incremento del tasso di contabilizzazione per competenza degli IdM e dell’indennizzo forfettario per il recupero del credito al 65% di cui 98 mln come incremento di capitale one-off pro forma al 31 dicembre 2023 e circa 7 mln come ulteriore utile netto rettificato pro forma del 1 trimestre 2024).BFF ha fornitoattraverso un piano di interventi approvato dagli organi della Bancaed ha adottato tutte ledi conformità in merito alle, già risolti con l’approvazione della Politica di Remunerazione 2024 e con l’accordo su diverse modalità di attuazione del contratto dell’Amministratore Delegato.In riferimento alla, il CdA di BFF Bank haregolamentari e contrattuali per la distribuzione siano; pertanto, il prossimoBFF ritiene che "ilsollevate dalla Banca d’Italia, mentre prosegue il dialogo costruttivo con l’Autorità di Vigilanza," e che "le prospettive economiche e finanziarie rimangano sostanzialmente invariate e