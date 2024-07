Brunello Cucinelli recupera in Borsa

Brunello Cucinelli

FTSE MIB

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Recupera la parità, che tratta con un modesto rialzo dello 0,27%, dopo aver fatto male nella prima parte della seduta, dopo aver pubblicato ieri sera risultati del primo semestre 2024 in linea con le attese. La casa di moda italiana ha riportato un fatturato in crescita del 14,1% a cambi correnti ed ha confermato una crescita per il 2024 intorno al 10%.Il trend del titolo mostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 95,17 Euro. Rischio di discesa fino a 92,07 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 98,27.