Lufthansa scivola a Francoforte, taglia stime utili

Lufthansa

compagnia aerea tedesca

Germany MDAX

Lufthansa

(Teleborsa) - Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,48%.Il gruppo ha tagliato le previsioni sugli utili per l'intero 2024: lsarà tra 1,4 miliardi e 1,8 miliardi, in calo rispetto alla precedente previsione di circa 2,2 miliardi. Ilrettificato è atteso inferiore al miliardo, rispetto all'obiettivo precedente di almeno 1 miliardo.Lufthansa ha anche anticipato che avvierà un "programma di turnaround completo".Ildell'anno si è chiuso con un risultato prima degli oneri finanziari di 686 milioni e un cash flow di 573 milioni.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,606 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,446.