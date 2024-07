Saipem in vetta al FTSE MIB con accordo in Azerbaijan

Saipem

FTSE MIB

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

(Teleborsa) - Balza in avanti, che evidenzia una performance positiva del 2,16%, in scia alla sigla dell'accordo quadro da 300 milioni di dollari (250 milioni in quota Saipem), siglato con BP Exploration (Caspian Sea) per l'esecuzione di attività offshore nelle acque azere del Mar Caspio.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 2,39 Euro e supporto a 2,327. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 2,453.