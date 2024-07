BFF Bank scelta da Investire SGR per servizio di banca depositaria

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, è stata, società indipendente di gestione del risparmio attiva nel settore real estate.Nello specifico, BFF si è aggiudicata il servizio di depositario per il fondo d'investimento immobiliare, dedicato a progetti sull'area di Roma guidati da criteri ESG, del valore complessivo di 150 milioni di euro."L'accordo con Investire SGR, importante realtà del settore real estate in Italia, è per noi motivo di particolare orgoglio - ha commentato, BFF Bank - Investire è caratterizzata da un'articolata attività di asset management ed è stata tra le prime SGR ad occuparsi di sostenibilità. La sensibilità verso tematiche ESG e il forte impegno per partecipare allo sviluppo del Paese sono tratti che accomunano le nostre realtà, dando ulteriore valore a questa collaborazione".