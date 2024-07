Fincantieri, venduti tutti i diritti inoptati nella prima seduta. Completato AuCap

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha comunicato che, nel corso della prima seduta dell'offerta su Euronext Milan tenutasi in data odierna, risultanonel periodo di opzione (Diritti Inoptati), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di massime 1.222.992 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione - con abbinati gratuitamente altrettanti Warrant Fincantieri 2024-2026 -, corrispondenti a circa lorivenienti dall'aumento di capitale.L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 16 luglio 2024. I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di 2,62 euro per Nuova Azione, nel rapporto diacquistati.Come già emerso , nel corso del, iniziato il 24 giugno 2024 e conclusosi l'11 luglio 2024, sono stati esercitati 167.996.020 diritti di opzione e, quindi, risultano già sottoscritte 151.196.418 Nuove Azioni, pari al 99,2% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 396.134.615,16 euro.