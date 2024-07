Macy's termina le discussioni con Arkhouse e Brigade

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha annunciato che, dopo mesi di impegno con Arkhouse e Brigade, il suo Board of Directors ha deciso all'unanimità diche non sono riuscite a portare a una proposta attuabile con certezza di finanziamento ad un valore convincente.Il consiglio vuole che ilsull'aumento del valore per gli azionisti attraverso l'attuazione della strategia "A Bold New Chapter" della società.Viene sottolineato che il board e il management team di Macy's si sono "impegnati in buona fede" con Arkhouse e Brigade perdal loro contatto iniziale nel dicembre 2023, esprimendo interesse per l'acquisizione della società.Il consiglio ritiene che ladegli azionisti data: 1) la significativa incertezza sul fatto che il finanziamento di Arkhouse e Brigade potrebbe o sarebbe alla fine completato data la sostanziale condizionalità nei loro documenti di finanziamento; 2) il valore poco convincente proposto; e 3) la significativa distrazione per il management team in un momento critico nell'esecuzione della strategia della società."Come il consiglio ha costantemente dimostrato durante questo processo, siamo aperti a esplorare tutti i percorsi per aumentare il valore per gli azionisti - ha affermatodi Macy's - In questo momento, dopo un attento esame, abbiamo concluso che la proposta di Arkhouse e Brigade manca di certezza di finanziamento e non offre un valore convincente, nonostante il tempo, le risorse e le informazioni significative condivise durante questo processo".