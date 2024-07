Prysmian, aggiornamento sul buyback

Prysmian

il gruppo specializzato nella produzione di cavi

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie, ha comunicato di aver effettuato, dall'8 al 12 luglio 2024, l’diAl 12 luglio, la Società ha acquistato complessive 977.195 azioni proprie per un controvalore pari a 56.907.070,09 euro e pertanto, tenuto conto delle azioni proprie già detenute direttamente e indirettamente dalla Società, è titolare di un totale di 4.615.386 azioni proprie, rappresentative di circa l'1,67% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,85%.