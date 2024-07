Fincantieri SI inaugura stabilimento POWER4FUTURE per sistemi accumulo e batterie

Gruppo Fincantieri

(Teleborsa) - E' stato inaugurato a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, lo stabilimento di, una joint venture costituita da(Faist Group) per lo specializzata nello sviluppo e fornitura diL'idea è quella di produrre interamente sul territorio nazionale(ESS) agli ioni di litio. Gli impieghi principali dei prodotti POWER4FUTURE sono nei settori maritime, Defence, UPS (uninterruptible power supply) e stationary, ad esempio per utilizzo in data-center o nei sistemi di generazione di energie rinnovabili.All'inaugurazione dellì'impianti sono intervenuti l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri,, l’Amministratore Delegato di POWER4FUTURE,, l’Amministratore Delegato Fincantieri SI,e il Presidente di Faist Limited,, coinvolti in un dibattito con, Responsabile Grandi Investimenti di Invitalia e M, Rettore dell’Università di Cassino.Il sito sarà s: dalla progettazione all’assemblaggio, fino alla commercializzazione ed ai servizi post-vendita. Situato nell’area industriale del comprensorio che include anche il vicino Comune di Cassino, il nuovo stabilimento è composto da, che include ca. 8.000 mq di area produttiva coperta, 2.000 mq per lo stoccaggio dei prodotti finiti, materie prime e semilavorati e 1.000mq per gli uffici.Il progetto di POWER4FUTURE è stato sostenuto attraverso unper conto del Ministero, per undi euro. L'investimento prevede anche la