Fineco e Banca Generali in rialzo su interesse di fondi di private equity

(Teleborsa) - Ottimo avvio di seduta a Piazza Affari per il titolo, banca attiva nel risparmio gestito e nel trading, dopo cheha scritto che i, così come la compagnia di assicurazioni, stanno studiando la possibilità di fare un'per la società.Secondo l'indiscrezione, i fondi avrebbero aperto, che a breve potrebbe assumere forme concrete. Sarebbe infatti in fase di studio da parte di uno dei fondi un progetto di acquisto suBuona la performance di, che si attesta a 15,57 euro, con un, risultando il miglior titolo del FTSE MIB. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,71 e successiva a 16. Supporto a 15,42.Discreta la performance di, che si attesta a 38,94 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,06 e successiva a 39,26. Supporto a 38,86.