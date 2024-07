Ocado riduce la perdita semestrale e aumenta la guidance

Ocado

(Teleborsa) -, rivenditore di generi alimentari online e fornitore di soluzioni tecnologiche britannico, ha chiuso il(le 26 settimane fino al 2 giugno) con undi 1,5 miliardi di sterline (+12,6% sullo stesso periodo dello scorso anno), unpari a 71,2 milioni di sterline (in aumento di 54,6 milioni) e unadi 154 milioni di sterline (1sem23: -290 milioni)."I risultati di oggi illustrano buoni progressi poiché supportiamo tredici dei principali rivenditori di generi alimentari del mondo a far crescere il loro business online con la nostra tecnologia - ha commentato il- Abbiamo attraversato un periodo senza precedenti per la spesa online, con diversi anni di elevata inflazione alimentare a seguito di un'impennata della domanda durante la pandemia. Lo spostamento del canale globale verso l'online è ora ripreso e Ocado è ben posizionata per sfruttare questa opportunità".Ocado haper il FY24; prevede che il flusso di cassa sottostante migliorerà di 150 milioni di sterline (in precedenza 100 milioni), mentre le soluzioni tecnologiche dovrebbero raggiungere un margine EBITDA mid-teens (oltre il 10% in precedenza).