Zurich Bank, Alessandro Ferretti entra nella Direzione di Wealth Management & Investment Solutions

(Teleborsa) -ha annunciato l'guidata da Maurizio Ceron. Con un team di 15 professionisti, la nuova Direzione è nata con l’obiettivo di offrire un modello di consulenza patrimoniale evoluta, che pone la Clientela Private & Wealth al centro di un ecosistema di servizi finanziari, assicurativi ed extra-finanziari su misura.Con un', Alessandro Ferretti porta con sé una vasta competenza e una profonda conoscenza del mercato e dei prodotti finanziari. Prima di unirsi a Zurich Bank, Ferretti ha ricoperto diverse posizioni di leadership presso, tra cui Managing Director - Head of CIO, Product Platform and Sustainable Solutions International Private Bank Italy."Siamo felici di accogliere Alessandro Ferretti nel nostro team. La sua vasta esperienza e la visione strategica saranno cruciali per consolidare ulteriormente la nostra posizione nel segmento del Wealth Management - ha detto Maurizio Ceron, Responsabile Direzione Private & Wealth Management di Zurich Bank - L'arrivo di Alessandro segna un, che si impegna costantemente a reclutare talenti di eccellenza per migliorare la qualità e la varietà dei servizi offerti ai clienti.”