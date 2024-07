ABN Amro, Standard Ethics assegna outlook "Positivo"

ABN Amro Bank

(Teleborsa) -ha assegnato un. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE-" è confermato. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Secondo la metodologia di Standard Ethics, ABN Amro Bank hadella Sostenibilità, in linea con l'andamento generale del settore bancario europeo che negli ultimi anni, e sulla spinta dei regolatori, ha accelerato il percorso verso le indicazioni in materia ESG in modo omogeneo ed uniforme. La rendicontazione extra-finanziaria è adeguata e gli obbiettivi socio-ambientali appaiono precisi e ambiziosi. Il Consiglio di Amministrazione è indipendente e raggiunge la parità di genere.A seguito di indagini aperte dalle autorità di vigilanza e culminate con la sanzione ricevuta nel 2021, la Banca ha