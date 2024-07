Borsa, crollano i titoli dei chip su piani amministrazione Biden e commenti Trump

Taiwan Semiconductor Manufacturing

ASML

Nvidia

Advanced Micro Devices

Broadcom

Micron Technology

ARM Holdings

Intel

ASML Holding

Technoprobe

(Teleborsa) -, dopo alcuni commenti su Taiwan dell'ex presidente, Donald Trump, candidato alla Casa Bianca per i Repubblicani alle prossime elezioni di novembre, e di alcuni piani dell'amministrazione Biden per limitare l'export di tecnologia chiave verso la Cina.Sul primo fronte,ha detto a Bloomberg Businessweek chein quanto non dà nulla al Paese, facendo crollare le azioni di(TSMC) - il più grande produttore di chip a contratto del mondo - quotate negli Stati Uniti.L', ha riferito Bloomberg News, ha invece detto agli alleati che sta prendendo in considerazione forti restrizioni se aziende come Tokyo Electron econtinuano a concedere alla Cina l'accesso alla tecnologia avanzata dei semiconduttori. Gli Stati Uniti stanno inoltre valutando ulteriori sanzioni su specifiche aziende cinesi di chip legate a Huawei.per, che tratta in perdita del 5,92% sui valori precedenti, per, che scende dell'8,05%, per, che esibisce una perdita secca del 6,72%, per, che esibisce una variazione negativa del 5,40%, per, che mostra un -8,21%.Si muove invece, grazie agli sforzi compiuti negli ultimi anni per costruire impianti negli Stati Uniti e per il fatto che la società è uno dei maggiori beneficiari dello U.S. Chips Act.Inha chiuso con un calo del 10,93%. Inha archiviato la sessione in flessione del 5,11% sui valori precedenti.