Regno Unito, inflazione giugno a 2% leggermente sopra le attese

(Teleborsa) - Risulta lievemente superiore alle attese l'inflazione nel Regno Unito nel mese di giugno 2024. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), la crescita dell'inflazione è confermata al 2% su anno (+1,9% il consensus), in linea con il mese precedente.Su base mensile, i prezzi al consumo segnano un +0,1% su base mensile, in linea con le attese, dopo il +0,3% del mese precedente.Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, dopo il +0,5% di maggio e rispetto al +0,1% atteso. La variazione tendenziale si attesta al 3,5%, in linea con il mese precedente, contro il +3,4% stimato dagli analisti.