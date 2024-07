Roche corre su risultati positivi farmaco contro obesità

Roche

(Teleborsa) - Alla borsa di Zurigo prosegue effervescenteche scambia con una performance decisamente positiva del 5,77%, dopo aver annunciato positivi risultati della sperimentazione di un farmaco contro l'obesità.La società farmaceutica ha fatti sapere che, dopo quattro settimane di trattamento, la sperimentazione in Fase 1 del farmaco CT-996 ha dimostrato una perdita di peso clinicamente significativa pari a -7,3% (perdita di peso nel gruppo placebo -1,2%). I dati farmacocinetici supportano un regime di dosaggio orale una volta al giorno per CT-9961, mentre il profilo di sicurezza e tollerabilità è oerente con quello di altri agonisti orali del recettore del GLP-1 e non sono stati osservati segnali inattesi.L'analisi del titolo Roche eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista più pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 304,1 CHF, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 294,1. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 314,1.