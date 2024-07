Addvision SIM, CONSOB autorizza lo svolgimento del servizio di investimento

Goldman Sachs

BNP Paribas

(Teleborsa) -, con le seguenti modalità operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela".La SIM fa capo a, attiva nella gestione patrimoniale. Si tratta di una società, con sede a Ginevra, fondata dai due Managing Partners Amedeo Serra e John Burke. Negli ultimi anni la società ha attuato anche un'espansione internazionale, con l'apertura di un ufficio a Londra nel 2025 e in Italia nel 2023.All'interno di Addvision Wealth Management,è responsabile dell'asset allocation, della gestione dei portafogli e della relazione con i clienti. Nella sua carriera è stato Direttore presso Lombard Odier, responsabile dell'unità Private Banking fino al 2004; Managing Director presso Lazard Wealth Management, responsabile dell'unità Private Banking fino al 2001; Private Banker pressodal 1993 al 2000 (nel 2000 è stato nominato co-direttore dell'ufficio di Londra).è responsabile delle operazioni di ingegneria finanziaria, dell'unità legale & compliance e della relazione con i clienti. In precedenza è stato Direttore presso Lombard Odier, responsabile dell'unità Private Banking fino al 2004; Direttore pressoa Ginevra, responsabile della divisione Investment Banking and Private Bank dal 1990 al 2001.