Banco BPM completa buyback di bond perpetui ed emissione AT1

Banco BPM

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati finali dell'offerta per il"€400.000.000 Additional Tier 1 Notes". Alla scadenza dell'offerta, l'ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava ad 179.487.000 euro. Ai sensi dei termini e delle condizioni dell'offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto dei Titoli Esistenti per l'intero valore nominale validamente offerto pari a 179.487.000 euro.Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato contemporaneamente all'a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di 400.000.000euro.Barclays e Morgan Stanley (), Banca Akros (parte correlata), BNP Paribas, Deutsche Bank e Goldman Sachs agiscono come. Kroll Issuer Services agisce come Tender Agent.