GVS, nuova maschera per settore industriale. Lancio nella seconda metà del 2024

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, haPosizionando strategicamente il filtro integrato nel corpo della maschera, GVS ha migliorato significativamente la sicurezza dell'utente, garantendo un maggior raggio di visibilità senza compromettere le prestazioni, si legge in una nota. La Maschera si contraddistingue per unche non solo facilita l'uso, ma consente anche agli utenti di integrare ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali caschi di sicurezza o visiere per saldatura, garantendo una protezione completa in differenti ambienti di lavoro.Ildella maschera Pieno Facciale Elipse è previsto per ladel 2024."Con la Maschera Pieno Facciale Elipse, GVS continua a stabilire lo standard di eccellenza nella protezione respiratoria, combinando tecnologia all'avanguardia con comfort e funzionalità senza pari - ha commentatodi GVS - Questa importante aggiunta alla nostra gamma di prodotti raddoppierà il mercato globale di maschere respiratorie a pressione negativa a noi accessibile, passando da 500 milioni di dollari a un miliardo di dollari stimati".