Prysmian, continuano i giudizi positivi degli analisti. Berenberg alza TP

Prysmian

Goldman Sachs

Morgan Stanley

JPMorgan

Jefferies

Prysmian

(Teleborsa) - Berenberg hasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, aper azione dai precedenti 63 euro, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.Si tratta solo dell'ultima revisione del giudizio da parte degli analisti in vista della pubblicazione dei2024 (comunicato stampa e conference call il 1° agosto) e dopo un poderoso rally del titolo, in rialzo del 47% da inizio anno e vicino ai massimi storici.Ieri,ha riavviato lasul titolo con una raccomandazione "Buy", il 16 luglioha alzato il target price a 69 euro da 57 euro, il 10 luglioha riavviato la copertura con una raccomandazione Overweight e un target price a 71 euro, il 9 luglioha promosso il titolo a "Buy" da "Hold" con target price rivisto a 73 euro da 58 euro.Si registrano però delle prese di profitto sul titolo, che risulta ilha prezzi allineati a 60,26 euro, per una discesa del 2,33%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 59,73 e successiva a 59,19. Resistenza a 61,31.