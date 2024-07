Sesa chiude bilancio al 30 aprile con utile di 106 milioni di euro. Ricavi a 3,2 miliardi

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso il bilancio al 30 aprile 2024 conpari a 3.210,4 milioni di euro (+10,4% Y/Y), unconsolidato pari a 239,5 milioni di euro (+14,4% Y/Y, con un Ebitda margin in crescita al 7,5% vs 7,2% al 30 aprile 2023) e undi competenza del Gruppo pari a 106,4 milioni di euro (in crescita del 4,1% Y/Y).Le performance sono state raggiunte grazie al posizionamento di successo nelle principali aree strategiche di sviluppo abilitanti l'innovazione tecnologica (Data/AI, Cloud, Cyber Security, Digital Platforms) ed al contributo deinel FY 2024, che hanno generato circa il 35% della crescita di periodo.LaConsolidata al 30 aprile 2024 è attiva (liquidità netta) per 211 milioni di euro, rispetto a 239,5 milioni di euro (liquidità netta) al 30 aprile 2023."Chiudiamo un ulteriore esercizio di crescita del valore generato per tutti gli stakeholder, consolidando il ruolo di player di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica con oltre 3,2 miliardi di ricavi e circa 5.700 risorse umane - ha commentato l'- Si conferma la capacità del Gruppo di crescere in modo organico, rafforzando la nostra leadership nell'innovazione tecnologica, conquistando ulteriori quote di mercato nei settori cruciali per la digitalizzazione di imprese e organizzazioni. Nell'attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati alla digitalizzazione e sensibili alle aree delle tecnologie emergenti, il Data/AI sarà sempre più pervasivo per la nostra industria, catalizzando una parte significativa dei nostri investimenti in competenze e Vertical Applications. Con questi obiettivi industriali e grazie al nostro posizionamento di mercato proseguiremo il nostro percorso di crescita sostenibile di ricavi, occupazione e redditività anche nell'esercizio 2025".Alla luce delle positive aspettative di crescita nelle aree strategiche del business in cui opera, Sesaper l'esercizio, proseguendo il percorso di crescita in termini di ricavi, occupazione e redditività operativa, con focus degli investimenti sulle aree strategiche del Cloud, Security, Digital Platforms, Data/AI.: Ricavi in crescita nel range 5,0-10,0% Y/Y, con un incremento delle quote di mercato in tutti i settori del Gruppo; Ebitda in crescita nel range 5,0%-12,5% Y/Y, con una prosecuzione del trend di aumento dell'Ebitda margin (7,6% vs 7,5% Y/Y); Investimenti nell'esercizio (Capex e M&A) per circa Eu 100 milioni con focalizzazione nelle aree strategiche del Cloud, Security, Digital Platforms, Data/AI.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci del 28 agosto 2024 (1° convocazione) e 29 agosto 2024 (ove occorra, in 2° convocazione) la distribuzione di unper azione, in linea con quello del precedente esercizio (pagamento previsto in data 25 settembre 2024 e record date 24 settembre 2024) per un importo massimo complessivo pari a 15.495 migliaia di euro.