Sesa crolla in Borsa con risultati e guidance inferiori alle attese

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, dopo la diffusione di risultati inferiori alle attese e una guidance più debole delle indicazioni precedenti.La società guidata da Alessandro Fabbroni ha chiuso il bilancio al 30 aprile 2024 conpari a 3.210,4 milioni di euro (+10,4% Y/Y), unpari a 239,5 milioni di euro (+14,4% Y/Y) edi competenza del Gruppo pari a 106,4 milioni di euro (+4,1% Y/Y).Ladiffusa in occasione dei risultati deiprevedeva ricavi pari a 3,2 miliardi di euro, Ebitda compreso tra 242 e 246 milioni di euro e Risultato Netto Adjusted compreso tra 102,5 e 107,6 milioni di euro. La guidance era stata rivista al ribasso rispetto alla, quando la guidance FY2024 prevedeva ricavi a 3,2-3,3 miliardi di euro, Ebitda a 240-250 milioni di euro e Risultato Netto Adjusted a 107,5-115 milioni di euro.Inoltre, la società ha proposto unpari a 1,00 euro per azione, in linea con quello del precedente esercizio, mentre negli scorsi esercizi (ad eccezione della sospensione covid) la cedola era stata aumentata.Per quanto riguarda la, la società si aspetta ora ricavi in crescita nel range 5,0-10,0% Y/Y ed Ebitda in crescita nel range 5,0%-12,5% Y/Y (vs indicazioni per una crescita dell'Ebitda a +10%-15% nella guidance dei nove mesi).Dopo essere stata sospesa per eccesso di ribasso,