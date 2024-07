Calo delle case in vendita in Italia: Roma -10%, Milano in controtendenza con +3%

(Teleborsa) - L'offerta di abitazioni in vendita in Italia segna un lieve ribasso dell'1% nel trimestre primaverile. Rispetto al trimestre invernale emerge un calo dell'offerta di case in vendita sul portale, pari al 2%. È quanto rileva l'ultimoLa tendenza deisi presenta contrastata, con 52 centri che evidenziano un'offerta in contrazione e 50 che segnano una maggiore disponibilità di abitazioni in vendita negli ultimi 12 mesi; 5 città – Reggio Emilia, Ascoli Piceno, Asti, Latina e Foggia – non hanno registrato variazioni dello stock nel periodo di analisi. Leriguardano(entrambe -18%), seguite da(tutte in calo del 17%). Altri setti centri segnano una contrazione dello stock a due cifre, fra queste spiccano grandi mercati come(-14%),entrambe con una riduzione di prodotto disponibile pari al 10%. Tra i restanti grandi mercati, l'offerta si è ridotta anche a(-2%). In controtendenza,segnano gli unici incrementi tra i grandi mercati, con l'offerta disponibile in crescita rispettivamente del 3% e del 10%.Tra itroviamo al primo posto Vercelli (55%), seguita da Bolzano e Barletta (entrambe 42%), quindi Nuoro (33%) e Matera (29%). In altri 45 capoluoghi si evidenziano incrementi compresi tra il 27% registrato a Rimini e Campobasso e l'1% di Ancona e Catania.la situazione vede più province in cui lo stock è in aumento, 55 contro 48 in contrazione nell'ultimo anno. Ail volume del parco immobiliare è rimasto inalterato rispetto ad un anno fa.(41%),(24%),(entrambe 21%) trascinano i mercati più dinamici sul fronte dell'offerta. Altri aumenti a doppia cifra accomunano 14 mercati, compresi tra il 19% die il 10% diSul versante opposto, la diminuzione che investe l'hinterland di Milano è del 2%, mentre lasubisce un calo dell'offerta pari al 6%. Rovigo (-18%), Pavia (-16%), Cuneo (-15%) registrano il calo maggiore dell'offerta, seguite delle contrazioni, sempre a doppia cifra di Lecce, Mantova (entrambe -12%) e Venezia (-10%).