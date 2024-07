Citi premiata come Best International Investment Bank in Italia da Euromoney

Citi

(Teleborsa) -ha ricevuto un, una delle principali riviste di mercati finanziari globali, ai suoi annuali Awards for Excellence che riconoscono il meglio del settore bancario in aree chiave del business.Alla sua 29esima edizione, gli Euromoney Awards for Excellence hanno riconosciuto Citi come: la; la migliore banca d'investimento al mondo nei mercati emergenti."La gamma di premi che Citi ha ricevuto da Euromoney è allo stesso tempo un onore e unaper raggiungere il nostro pieno potenziale - ha affermato Tim Ryan, responsabile Technology and Business Enablement di Citi - Vincere il premio World's Best Digital Bank è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione dei nostri dipendenti che contribuiscono a creare un'esperienza più fluida per i nostri clienti"Citi ha inoltre ricevuto numerosi premi del mercato regionale e locale. In, in particolare, Citi è stata premiata come