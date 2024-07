Interruzioni informatiche, Borsa: attività di negoziazione funzionano regolarmente

Microsoft

Euronext

Crowdstrike

(Teleborsa) - Con riferimento all'attuale interruzione dei serviziha comunicato che le, come in tutte le sediAlle 9.00 Borsa Italiana aveva detto che il valore dell'non era aggiornato, per poi comunicare alle 9:32 che la corretta diffusione dell'indice FTSE MIB era stata ripristinataIntanto, l'azienda di sicurezza informaticasta lavorando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un, secondo quanto riferito dal CEO. L'interruzione tecnologica globale sta causando problemi soprattutto agli aeroporti, ma sono state colpite anche banche e società che gestiscono le Borse.