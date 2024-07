Netfix batte le attese: abbonati crescono di 8 milioni

Netflix

(Teleborsa) - Risultati superiori alle attese perche ha annunciato un numero di abbonamenti superiori alle attese, grazie a programmi di successo come Baby Reindeer e Bridgerton. La big statunitense del servizio TV in streaming ha aggiunto 8 milioni di nuovi abbonati nel secondo trimestre, superando ampiamente le attese di LSEG che indicavano 4,8 milioni di abbonati e segnando il migliori risultato del secondo trimestre dal 2020.Per il trimestre in corso, Netflix non pensa di eguagliare il numero di abbonati dello scorso anno, quando la stretta sulle password ha consegnato all'azienda statunitense risultati record.Gli abbonamenti superiori alle attese hanno consentito alla società di fare meglio delle attese anche in termini di utili e fatturato. L'utile netto è salito a 2,15 miliardi da 1,49 miliardi. L'EPS è aumentato del 48% a 4,88 dollari per azione, contro i 4,74 USD stimati dagli analisti, mentre il fatturato si è portato a 9,6 miliardi di dollari, in aumento del 17% rispetto ad un anno fa ed al di sopra delle previsioni di Wall Street a 9,5 miliardi.Netflix ha anche alzato le stime sui ricavi per l’intero anno, indicando una crescita del 14-15% rispetto al precedente range del 13-15%.