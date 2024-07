Produzione costruzioni ancora in crescita a maggio

(Teleborsa) -. L'ultimo report dell'Istat, relativo a maggio 2024, stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni abbia registrato unarispetto ad aprile.la produzione nelle costruzioninel confronto con il trimestre precedente., l’indice corretto per gli effetti di calendario registra un(i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a maggio 2023), mentre l’indice grezzo cresce del 9,3%., l’indice corretto per gli effetti di calendariomentre l’indice grezzo cresce del 9,8%.