Banco Sabadell aumenta la remunerazione agli azionisti dopo il balzo dell'utile

Banco Sabadell

(Teleborsa) - Il gruppo bancario spagnoloha ottenuto nel4 l'più alto di sempre, pari a 791 milioni di euro, pari ad un incremento del 40,3%, grazie al robusto tasso di crescita delle sue attività, in particolare prestiti alle PMI e alle imprese, mutui ipotecari, e al miglioramento continuo del profilo di rischio di credito; tutto ciò ha consentito di aumentare ulteriormente la qualità degli attivi e di ridurre gli accantonamenti, si legge in una nota.Questo livello di profitto ha consentito di aumentare la redditività delal 13,1% a fine giugno, con un miglioramento di 395 punti base su base annua rispetto al 12,2% del trimestre precedente e all'11,5% di fine giugno 2023. Il coefficiente patrimonialefully-loaded si attesta al 13,48%, in aumento di 18 punti base nel trimestre e di 27 punti base da inizio anno."I nostri numeri dimostrano che- ha commentato il- Stiamo ottenendo i nostri risultati in modo ricorrente e sostenibile, come dimostrano la crescita dei nostri margini e del fatturato, il miglioramento del nostro profilo di rischio e l'accelerazione della nostra redditività e generazione di capitale. I cambiamenti che abbiamo subito negli ultimi trimestri ci permettono di aspettarci ulteriori incrementi di redditività nei prossimi anni".Grazie al miglioramento dei risultati e delle prospettive, Banco Sabadell prevede di pagare2,9 miliardi di euro in due anni. Il board ha approvato la distribuzione del 60% degli utili realizzati quest'anno, onorando la sua politica di distribuzione tra il 40% e il 60% degli utili (pay-out ratio).Laattesa per gli azionisti migliora quindi da 2,4 a 2,9 miliardi di euro in due anni, pari aldella banca. Nel mese di ottobre verrà pagato un acconto sul dividendo in contanti di otto centesimi per azione; tale importo corrisponde al 15% del totale da versare in due anni.