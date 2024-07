BCE, de Guindos: attuale incertezza è enorme, dobbiamo essere prudenti

Sabadell

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse invariati perché a settembre avremo maggiori informazioni, e soprattutto nuove proiezioni macroeconomiche, che ci permetteranno di rivalutare meglio la posizione di politica monetaria. Dal punto di vista dei dati,". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Europa Press., quindi dobbiamo essere prudenti quando prendiamo decisioni - ha spiegato - Quando diciamo che vogliamo avere più fiducia, intendiamo più fiducia che alla fine del 2025 l'inflazione sarà pari alla nostra definizione di stabilità dei prezzi, ovvero un tasso di inflazione del 2% nel medio termine. Questa è la domanda chiave".Secondo de Guindos, "lerispetto al primo trimestre, pur presentando alcuni cambiamenti specifici. Ad esempio, stiamo iniziando a vedere un aumento della domanda di credito al consumo e un miglioramento della domanda di mutui. Ma sono cambiamenti ancora molto piccoli. La cosa più importante è che abbiamo avuto diversi trimestri durante i quali le condizioni di finanziamento e la domanda di prestiti non si sono ulteriormente deteriorate".A una domanda su quando la BCE prenderà la decisione sull'dida parte di, ha replicato: "Mancano circa due mesi alla comunicazione dell'offerta pubblica di acquisto alla BCE, quindi non ci vorrà molto più tempo. Lae sarà comunicata all'entità".Sul tema della mancanza di transazioni transfrontaliere, ha detto: "perché vogliamo avere un mercato bancario unico e per questo abbiamo bisogno di banche che operino in tutta l'area dell'euro. La mancanza di transazioni transfrontaliere è fondamentalmente legata al fatto che l'unione bancaria è incompleta, anche se esiste un unico supervisore. Ad esempio, non abbiamo un sistema comune di assicurazione dei depositi. Ed è anche legato alle differenze nella regolamentazione e nella legislazione nazionale, che rendono le transazioni transfrontaliere molto più complesse di quelle nazionali".