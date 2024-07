Coca-Cola migliora guidance annuale dopo 2° trimestre sopra le attese

The Coca-Cola Company

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha chiuso ildel 2024 concresciuti del 3% a 12,4 miliardi di dollari, mentre i ricavi organici rettificati sono cresciuti del 15%. La performance dei ricavi include una crescita del 9% nel prezzo/mix e una crescita del 6% nelle concentrate sales. Il margine operativo è stato del 21,3% rispetto al 20,1% dell'anno precedente, mentre ilè stato del 32,8% rispetto al 31,6% dell'anno precedente.L'EPS è sceso del 5% a 0,56 dollari, mentre l'EPS comparabile è cresciuto del 7% a 0,84 dollari (sopra le stime degli analisti per 0,81 dollari, secondo dati LSEG). La performance dell'EPS include l'impatto di un vento sfavorevole valutario di 11 punti, mentre la performance comparabile dell'EPS include l'impatto di un vento sfavorevole valutario di 10 punti."Siamo incoraggiati dai risultati del secondo trimestre, che hanno prodotto una solida crescita del fatturato e del reddito operativo in un panorama in continua evoluzione - ha affermato il- Insieme ai nostri partner di imbottigliamento, continuiamo ad attuare la nostra strategia altamente efficace per tutte le stagioni e siamo fiduciosi nella nostra capacità di mantenere le nostre guidance più elevate per il 2024 e gli obiettivi a lungo termine".Coca-Colaper l'una crescita delle vendite organiche tra il 9% e il 10%, rispetto alla precedente previsione di un aumento tra l'8% e il 9%. Inoltre, prevede un aumento degli utili adjusted tra il 5% e il 6%, rispetto alla precedente previsione di un aumento tra il 4% e il 5%.