Imprese edili, Parigi 2024: le sfide dello sforzo olimpico verso il "green"

(Teleborsa) - Isono spesso visti come un catalizzatore per la trasformazione delle città ospitanti. Negli ultimi anni, tuttavia, il Comitato Olimpico Internazionale ha sminuito la necessità di grandi infrastrutture di nuova costruzione. Gli host sono ora incoraggiati a utilizzare le risorse esistenti, il che ha fatto sì che la natura e l'entità del lavoro di sviluppo delle infrastrutture che precede questi mega eventi si muovano in una direzione più sostenibile. Ciò rappresenta un'interessante opportunità per le imprese locali di ingegneria e costruzioni con competenze nell'edilizia verde, ma presenta anche vere e proprie sfide per queste aziende, che devono esplorare prodotti e tecnologie verdi emergenti mentre devono affrontare la crescente regolamentazione e i rigidi vincoli lavorativi e assicurativi. È quanto rileva unNel dettaglioQuesta transizione – spiega Morningstar DBRS – implica che gli appaltatori di tutte le dimensioni debbano investire in tecnologie, catene di fornitura e risorse lavorative che supportino l’edilizia sostenibile per vincere gare d’appalto e soddisfare le aspettative dei clienti.Lesono neutre ma emergenti, guidate dalle crescenti politiche di sostenibilità e dalla pressione competitiva per evolversi, pena essere escluse."Nel complesso, – sottolinea– riteniamo che il boom dell'attività edilizia che precede i Giochi offra un beneficio finanziario a breve termine agli appaltatori locali. Sebbene non prevediamo alcun beneficio a lungo termine in termini di entrate e utili per queste imprese una volta terminati i Giochi, una migliore competenza può aiutare ad aumentare il loro livello di competitività nel raggiungimento degli obiettivi di zero emissioni di carbonio e, in ultima analisi, di zero emissioni nette entro il 2050".