Porsche ha tagliato le stime su vendite e redditività per l'anno

Porsche AG

Porsche SE

Volkswagen AG

(Teleborsa) -, casa automobilistica tedesca attiva, ha, prevedendo ora un fatturato di vendita compreso tra 39 e 40 miliardi di euro per l'intero anno 2024 (prima: da 40 miliardi di euro a 42 miliardi di euro) e un utile operativo sulle vendite dal 14% al 15% (prima: dal 15% al ??17%).A causa delladi circa il 12,5% in Porsche AG da parte di, il risultato al netto delle imposte della holding è influenzato dal risultato del marchio.detiene oltre il 75% del capitale di Porsche AG. A causa della sua partecipazione in Volkswagen AG pari a circa il 31,9%, il risultato del gruppo al netto delle imposte di Porsche SE è influenzato in modo significativo anche da questo.Indipendentemente da ciò,precedentemente comunicate. Per l'anno finanziario 2024, il risultato del gruppo Porsche SE al netto delle imposte è previsto compreso tra 3,5 miliardi di euro e 5,5 miliardi di euro. Inoltre, Porsche SE Group conferma le previsioni esistenti per un indebitamento netto compreso tra 5,0 miliardi di euro e 5,5 miliardi di euro.