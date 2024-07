Terna, Santander conferma Outperform e TP a 9 euro

Santander

Terna

(Teleborsa) -ha confermato) eper azione) su, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, all'interno di un report settoriale sulle utilities europee. Il broker include la società italiana tra i titoli preferiti sottolineandone la combinazione tra basso profilo di rischio e rendimenti attrattivi.Gli analisti ricordano che Terna prevede di investire 16,5 miliardi di euro nel periodo 2024-28, di cui 15,5 miliardi di euro nelle attività regolate core italiane. L'obiettivo è un CAGR EPS del 5% e prevede inoltre un aumento annuo del DPS del 4%. "Il", viene evidenziato."Terna- viene spiegato - tuttavia, nell'aprile 2024 ha già emesso 850 milioni di euro di obbligazioni ibride; ciò dovrebbe ridurre i suoi costi finanziari, poiché il suo piano 2024-28 non prevedeva l'emissione di ibridi. Terna dispone ancora di ulteriori 2 miliardi di euro di flessibilità di bilancio per emettere nuove obbligazioni ibride. Un'altra opzione sarebbe quella di richiedere alcune sovvenzioni dell'UE".Secondo Santander, lesugli incentivi interzonali output based e il documento di consultazione sugli incentivi al dispacciamento appaiono "".