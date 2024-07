UE avvia indagine antitrust su Delivery Hero e Glovo per possibile cartello

Delivery Hero

(Teleborsa) - Lahaper valutare seabbiano violato le regole di concorrenza dell'UE partecipando a un cartello nel settore dell'ordinazione e della consegna online di prodotti alimentari, generi alimentari e altri beni di consumo quotidiano nello Spazio economico europeo (SEE).e Glovo sono due delle più grandi società di consegna di cibo in Europa. In particolare, Delivery Hero, con sede in Germania e quotata alla Borsa di Francoforte, è attualmente è presente in più di 70 paesi nel mondo e collabora con più di 500.000 ristoranti. Glovo, con sede in Spagna, attualmente è presente in più di 1.300 città in 25 paesi in tutto il mondo. Nel(dopo che dal 2018 deteneva una quota di minoranza), Delivery Hero hadelle azioni di Glovo e Glovo è diventata una filiale di Delivery Hero.La Commissione teme che, prima dell'acquisizione, Delivery Hero e Glovo possano aver assegnato mercati geografici e(ad esempio su strategie commerciali, prezzi, capacità, costi, caratteristiche del prodotto). La Commissione teme inoltre che le società possano essersi accordate per non sottrarsi reciprocamente i dipendenti. Queste pratiche avrebbero potuto essere facilitate dalla quota di minoranza di Delivery Hero in Glovo.La Commissione svolgerà ora la sua. L'avvio di un'indagine formale non ne pregiudica l'esito."La consegna di cibo online è un settore in rapida crescita, dove dobbiamo proteggere la concorrenza - ha commentato, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza - Questo è il motivo per cui stiamo indagando se Delivery Hero e Glovo abbiano concordato di condividere i mercati e di non derubarsi a vicenda dei dipendenti. Se confermato, tale comportamento potrebbe costituire una violazione delle regole di concorrenza dell'UE, con potenziali effetti negativi sui prezzi e sulla scelta per i consumatori e sulle opportunità per i lavoratori".